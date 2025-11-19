Даже самые счастливые пары спорят и переживают трудные моменты, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал главную вещь, которая поддерживает отношения крепкими, и она, по его мнению, даже важнее, чем любовь. В статье для CNBC Make It’s специалист объяснил, что после многих лет изучения пар, он понял, что настоящий фактор, который удерживает пары вместе - это компромисс. И такой вывод его постоянно подтверждают исследования.

"Психологи определяют любовь как эмоцию. Как и все эмоции, любовь колеблется в зависимости от стресса, сна, здоровья и множества других факторов, влияющих на нашу повседневную жизнь. Так что вы можете глубоко любить партнера и при этом раздражаться, злиться или расстраиваться на него. Любовь не защитит вас от конфликтов и не решит ваши разногласия", - отметил он.

По его словам, даже самые счастливые пары спорят и переживают трудные моменты, независимо от того, сколько любви они испытывают друг к другу. Разница в том, что крепкие пары знают: любовь не решает все, но компромисс - да, добавил психолог.

При этом Треверс подчеркнул, что компромисс работает только тогда, когда он основан на сильном ощущении "мы".

Исследования показывают, что пары, которые описывают свои конфликты с использованием "мы" (мы решили, мы поговорили, мы нашли решение), ощущают больше связи и удовлетворения после разногласий. Когда оба партнера видят компромисс как совместное усилие, а не как проигрыш, это укрепляет их связь.

"Компромисс не всегда выглядит романтично. Иногда это означает согласие посмотреть фильм, который вы сами бы никогда не выбрали. В другой раз - это значит выслушать партнера, который изливает свои эмоции, удерживаясь от желания немедленно предложить решение. В моем собственном браке я понял, что отношения редко требуют огромных жертв. Вместо этого вам предстоит выбирать, готовы ли вы встретить партнера на полпути", - поделился эксперт.

Он уверен, что главное - чтобы каждый был услышан и уважаем, и никто не чувствовал, что должен "выиграть" или "быть правым". Когда вы постоянно учитываете потребности друг друга, вы строите то, чего любовь сама по себе редко достигает: надежность.

