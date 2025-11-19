Это первый случай отправки этого самолета пятого поколения для армии другой страны.

Россия передала два истребителя Су-57 иностранному покупателю. Это первый случай отправки этого самолета пятого поколения для армии другой страны. Об этом пишет Business Insider.

"Они уже приступили к боевому дежурству и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", - цитирует издание гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадеху.

Впрочем, самого покупателя он не назвал. Издание напомнило, что российский государственный экспортер вооружений "Рособоронэкспорт" еще в ноябре 2024 года заявлял, что заключил сделку о продаже Су-57, но тогда также страна озвучена не была.

Однако, отмечается, в феврале государственные СМИ Алжира сообщали, что их правительство является этим покупателем и алжирские пилоты проходят в России обучение на Су-57.

"Только США - с истребителями F-35 Lightning II и F-22 Raptor - и Китай - с Chengdu J-20 и Shenyang J-35 - серийно производят истребители этого же поколения, которое обычно характеризуется передовыми технологиями малозаметности и цифровыми системами", - пишет BI.

Издание подчеркнуло, что экспортная версия российского истребителя Су-57Е имеет определенные изменения в авионике, электронике и программном обеспечении по сравнению с той, которую использует РФ.

"Хотя Су-57, как предполагают, выпускается в ограниченных количествах, способность России экспортировать этот самолет свидетельствует о том, что Москва все еще может надежно их производить или по крайней мере может выделить определенное количество из своего имеющегося парка", - говорится в статье.

Автор пишет, что истребитель Су-57 РФ использует против Украины ограниченно: Кремль в значительной степени полагается на истребители четвертого поколения - Су-27 и Су-35, которые ближе по классу к F-16 Fighting Falcon.

Считается, что Россия построила около двух десятков Су-57. Бывший министр обороны Сергей Шойгу заявлял в 2020 году, что к 2024-му российские военные получат 22 такие машины. Также озвучивалась информация, что Москва планирует получить всего 76 Су-57 до 2028 года.

Су-57: что известно

Недавно россияне показали, как будет выглядеть модернизированный Су-57 с плоскими соплами. Это произошло на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ. "АЛ-51Ф1 в безфорсажном режиме обеспечат истребителям Су-57М резкое увеличение сверхзвуковой крейсерской скорости до 1,9 - 2,1М. Сейчас этот показатель достигает 1,6 - 1,7М", - писали российские СМИ.

Как сообщал ранее УНИАН, эксперты разнесли "неполноценный" российский Су-57. По мнению аналитиков из Aero News Journal, реальная малозаметность самолета существенно завышена, а его конструкция и поведение в боевых условиях подрывают миф о "невидимости". То, что РФ мало использовала самолет в Сирии и в Украине, является прямым признаком того, что российские командиры не доверяют этому истребителю миссии, которые реальный стелс должен выполнять без колебаний, отметили они.

