В то же время премьер Словакии отстаивал планы своей страны по темпам расходов на оборону.

Словакия обратилась к НАТО с просьбой усилить ее противовоздушную оборону. Об этом рассказал премьер-министр страны Роберт Фицо после встречи с главой военного альянса Марком Рютте, передает The Guardian.

Также во время переговоров в Братиславе с генсеком НАТО Фицо отстаивал планы Словакии самостоятельно определять темпы и структуру расходов на оборону в ближайшие годы, поскольку большинство членов НАТО увеличивают инвестиции в эту сферу.

"Во время совместной дискуссии [Фицо] также попросил генерального секретаря усилить противовоздушную оборону Словакии", - говорится в заявлении словацкого правительства после встречи во вторник вечером.

Ранее Фицо заявил, что Словакия против финансирования войны в Украине за счет российских активов. Ранее он уже угрожал заблокировать санкции против России.

"Мы хотим прекратить войну или просто ее разжигаем? Мы собираемся предоставить Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Так что это означает? Что война будет продолжаться как минимум еще два года", - сказал словацкий премьер.

Также он отмечал, что в ЕС устали финансировать Украину. По его словам, сама Словакия в любом случае не будет участвовать в создании механизма репарационного кредита.

"Какое бы решение не было принято [на уровне ЕС], я хочу, чтобы мы в Словакии четко это понимали. Правительство, которое я возглавляю, никогда, я подчеркиваю, никогда, не подпишет никакой гарантии кредита для Украины на военные расходы. Мы также не потратим ни одного цента из собственного государственного бюджета на такие цели", - заверил Фицо.

