Ярослав рассказал также о своей личной жизни.

Украинский оператор, режиссер, военный и сын ведущего Константина Грубича - Ярослав Грубич - заговорил о личной жизни после потери руки на фронте. Мужчина также ответил, хотел бы стать главным героем романтического шоу "Холостяк".

Ярослав отметил, что после ранения ему начали активно писать девушки в сети. Однако он пока не в отношениях.

"Мое сердце свободно. Я всем отвечаю на сообщения, но сейчас у меня вся энергия уходит на лечение. Но есть некоторые назойливые девушки, которые прям хотят вот подъехать к больнице, а с некоторыми мы виделись. И это был интересный опыт для меня, потому что раньше не было такого внимания", - признался Грубич в проекте "Наодинці з Гламуром".

Он также ответил, не хотел бы, как ветерна войны Александр "Терен" Будько, попробовать найти свою любовь на шоу "Холостяк". На эту тему Ярослав высказался так:

"Александр Терен больше любит камеру, чем я. Я привык работать за камерой, потому что я раньше был видеографом, и на службе я тоже работал как медийщик также. Поэтому, если Терену было комфортно и он хотел участвовать, то я думаю, что не решусь на такую открытость".

