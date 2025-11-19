Glossary Eco Foundation запустила первую энергонезависимую школу в Украине в рамках программы 'Школа под солнцем'

В городе Монастыриска Тернопольской области реализован первый проект национальной программы "Школа под солнцем". Крыша учебного заведения оснащена солнечной электростанцией мощностью 20–50 кВт, которая обеспечивает бесперебойную работу школы во время отключений электроэнергии.

По данным фонда, система гарантирует образовательный процесс в режиме полной автономии, включая освещение, интернет и работу оборудования. Ожидаемая экономия — до 500 тыс. грн в год. Проект также предусматривает снижение выбросов CO₂ на 35–50 тонн ежегодно.

Программа "Школа под солнцем" нацелена на создание модели энергетической устойчивости для украинских учебных заведений. При наличии финансирования каждая школа в Украине может быть переведена на частичную или полную энергетическую автономию.

Основатель фонда Анастасия Цыбуляк подчёркивает, что проект имеет прикладной и долгосрочный характер. "Когда школа работает независимо от внешней энергосистемы, это гарантирует стабильный доступ детей к образованию в кризисных ситуациях", — отмечает она.

Параллельно программа включает образовательный компонент: школьникам предложат курс по возобновляемой энергетике, направленный на понимание принципов работы солнечных систем.

Glossary Eco Foundation планирует масштабировать программу в 2026 году и рассматривает возможности привлечения финансирования со стороны бизнеса, международных доноров и общин.