Бывший нардеп, по данным следствия, причастен к сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний.

В Украине пожизненное заключение заочно получил "гауляйтер" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, которого обвиняют в организации незаконного вывоза украинского зерна в интересах России - речь идет о миллиардах гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, гауляйтер организовал массовое похищение и незаконный вывоз украинского зерна с оккупированных территорий в интересах России.

"После захвата части территории южного региона Украины, Балицкий начал реализацию кремлевских указаний по сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний. Угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой рашисты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей, прежде всего украинское зерно. Затем оккупационный "губернатор" Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу РФ", - говорится в заявлении украинской спецслужбы.

Основные "маршруты" зерна, сообщают в СБУ, пролегали через Мариуполь, а дальше в порты Ростова-на-Дону (РФ) или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.

По данным правоохранителей, таким образом только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти полмиллиона тонн украинского зерна.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 (организация в пособничестве государству-агрессору); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Также отмечается, что осужденный является бывшим депутатом Верховной Рады от ныне запрещенной Партии регионов, который в начале полномасштабной войны одним из первых публично поддержал российских оккупантов, а они назначили его гауляйтером на временно захваченной части Запорожья.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, руководя оккупационной администрацией, Балицкий организовал захват и присвоение имущественных комплексов и сельскохозяйственной продукции украинских предприятий на сумму более 6,4 млрд грн.

"Похищенное зерно и другие ресурсы вывозили на временно оккупированную территорию АР Крым, в Краснодарский край и Ростовскую область РФ, откуда экспортировали в ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки под видом российской продукции", - подчеркивают в прокуратуре.

Также отмечается, что это решение суда является первым, которым подтверждено нарушение оккупационными структурами требований Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны в части незаконного завладения имуществом гражданских субъектов.

Дело Балицкого

Напомним, глава оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожья Евгений Балицкий в 2023 году уже получил одну заочную судимость - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию псевдореферендума РФ. По данным СБУ, Балицкий был одним из первых, кто поддержал вторжение России в Украину, за что и получил "должность".

Чтобы заставить работников местного самоуправления признать "полномочия" коллаборанта, захватчики угрожали людям репрессиями и физической расправой. Тех, кто не согласен, заключали в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам. Установлено, что 30 сентября 2022 года, коллаборационист в Кремле подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав РФ.

