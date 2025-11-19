Также дебоширам грозит запретать на пассажирские авиаперелеты на четыре года.

Во Франции пассажиры авиакомпаний, нарушающие общественный порядок, теперь рискуют получить штраф до 20 тысяч евро и запрет на полеты сроком до четырех лет.

Как пишет The Independent, указ № 2025-1063, вступивший в силу 8 ноября 2025 года, определяет наказания для буйных пассажиров в воздушном пространстве Франции.

В частности, документ позволяет министру гражданской авиации Франции налагать штрафы на сумму до 10 000 евро или 20 000 евро случае повторного нарушения.

За что можно получить штраф на самолете во Франции

Среди прочего, в правительственном заявлении перечислены такие правонарушения, как:

использование электронного или электрического устройства, если это было запрещено экипажем в течение части или всего полета;

воспрепятствование выполнению экипажем задач по обеспечению безопасности;

отказ выполнять инструкции по безопасности, данные экипажем.

В наиболее серьезных случаях нарушителям может грозить запрет на посадку в самолет на срок до четырех лет.

Для учета дебоширов будет создана специальная база данных, которая позволит французским авиаперевозчикам сообщать о "вредоносном поведении". Управлять системой будет заниматься Управление гражданской авиации Франции.

Почему Франция вводит такие ограничения

"Безопасность пассажиров и экипажа – наш абсолютный приоритет. Нарушение дисциплины на борту воздушного судна неприемлемо. Оно ставит под угрозу безопасность полетов и ухудшает условия труда летных экипажей. Эта новая нормативная база посылает четкий сигнал: нарушение дисциплины больше не будет допускаться и будет подлежать эффективным административным санкциям", – объяснил решение министр транспорта Франции Филипп Табаро.

В последние годы на пассажирских рейсов действительно участились случаи нарушения дисциплины путешественниками.

Так, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) сообщает о 200-500 инцидентах в Европе в месяц.

"Штраф в 10 тысяч евро за то, что вы забыли переключить телефон в режим полета, выглядит слишком суровым, но как средство сдерживания неприятного и опасного поведения на борту этот штраф – именно то, что нужно. Слишком часто нарушители общественного порядка остаются безнаказанными за действия, которые расстраивают других пассажиров и членов экипажа и ставят под угрозу безопасность", – прокомментировал нововведение ведущий британский тревел-эксперт Саймон Колдер.

Борьба с буйными авиапассажирами в мире

Стоит отметить, что французские власти – не первые, кто решил взяться за дебоширов на пассажирских самолетах.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее войну буйным пассажирам самолетов объявил ирландский локостер Ryanair. В частности, стало известно о планах авиакомпании штрафовать дебоширов на сумму от 500 евро. Впрочем, в некоторых случаях суммы исков к нарушителям доходили до 15 тысяч евро.

До этого босс Ryanair Майкл О'Лири требовал ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе – не больше двух напитков на одного пассажира. Он заявлял, что туристы успевают напиться еще до взлета, а потом срывают рейсы.

