Встреча двух президентов запланирована на среду, 16 июня. Пройдет она в Женеве.

Прорывов по итогам встречи президентом РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидать не следует, прогнозирует российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Байден, по его словам, будет вынужден поднимать вопросы, связанные с правами человека, с демократией в России и Беларуси и так далее. В свою очередь, у Путина, по мнению оппозиционера, очень архаичное представление об устройстве мира.

"Он еще живет в эпоху, когда есть метрополии и колонии. Когда Индия – это колония Британии, все, что находится на постсоветском пространстве – это колония России и так далее. Совершенно очевидно, что в этом ключе Байден даже не поймет, что Путин имел в виду. Поэтому конечно, они могут договориться о программе разоружения, новом договоре СНВ-2 – это возможно", - прогнозирует он.

Читайте такжеБайден назвал лидера Кремля "достойным соперником" и прокомментировал свою фразу о "Путине-убийце"

Гудков предполагает, что Байден будет обозначать Путину определенные "красные линии".

"А Путин – это человек, который, к сожалению, неадекватно оценивает ситуацию и получает информацию не так, как современные политики, - из разных источников. Он раб папочек: что ему силовики напишут, то и будет. Ему написали, что Майдан в Киеве американцы организовали, он в это верит. Ему написали, что ЦРУ пытается организовать вооруженное восстание в России, он в это верит. Отсюда в России появляются такие законы об иностранных агентах, нежелательных организациях. Поэтому достаточно сложно двум мирам о чем-либо договориться, потому что они абсолютно по-разному смотрят, у них разная картина мира", - констатировал он.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.

Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ ожидает, что президент Байден во время встречи с Путиным поставит вопрос об агрессивных действиях России в мире, контроль за стратегическими вооружениями и тему климатических изменений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован