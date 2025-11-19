Министр обороны Великобритании предупредил Путина, что британские войска готовы дать отпор.

Возле территориальных вод Великобритании зафиксирован российский корабль-шпион. Он составляет карту подводных кабелей и осуществляет враждебные провокационные действия против самолетов ВВС Великобритании. Об этом сообщают Sky News и Reuters.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российский разведывательный корабль был замечен на границе британских вод. Он отметил, что судно составляет карту подводных кабелей, а британские войска уже развернули для отслеживания российского разведывательного корабля.

"Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, мы готовы", - сказал Хили, обращаясь к российскому диктатору Владимиру Путину.

По информации Reuters, министр сообщил, что к месту нахождения корабля-шпиона было направлено фрегат королевских ВМС и самолеты королевских воздушных сил для мониторинга и отслеживания движения этого корабля, во время чего "Янтарь" направлял лазеры на британских пилотов.

Хили подчеркнул, что направление лазеров на пилотов Королевских ВВС было очень опасным. Он добавил, что Великобритания готова отреагировать в зависимости от следующего шага "Янтаря".

"У нас есть военные варианты на случай, если "Янтарь" изменит курс", - сказал Хили.

Также он отметил, что это не первый случай, когда "Янтарь" совершает враждебные действия против британских ВВС.

"Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно. Я изменил правила боевых действий ВМС, чтобы мы могли внимательнее следить за деятельностью "Янтаря", когда он находится в наших более широких водах", - подытожил Хили.

Неизвестные дроны над военной авиабазой в Бельгии - что известно

Как сообщалось ранее, в последнее время участились провокации российских вооруженных сил в Западной Европе. В частности, министр обороны Бельгии сообщал, что в ночь на 1 ноября над военной авиабазой в этой стране было замечено несколько беспилотников.

Издание HLN отмечало, что на этой базе хранятся американские ядерные боеприпасы. Также планируется, что с 2027 года она станет основной авиабазой для истребителей F-35.

