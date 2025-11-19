Песков заявил, что после обсуждений на Аляске других переговоров не велось.

В Кремле прокомментировали информацию издания Axios о том, что США и РФ якобы тайно разрабатывают план по прекращению войны в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление по этому вопросу, отметив, что говорить о каких-либо подвижках пока рано

Он подчеркнул, что кроме обсуждений во время встречи Путина и Трампа на Аляске, других переговоров пока не велось, и заявил, что в Москве не фиксируют изменений, достойных официального комментария.

"Были обсуждения в Анкоридже, и в дополнение к этим обсуждениям, пока нет никаких новаций, которые можно было бы сообщить", - сказал он.

Переговоры о завершении войны - что известно

По данным Axios, США и РФ тайно работают над планом по прекращению войны в Украине. В плане США 28 пунктов и высокопоставленный российский чиновник заявил, что с оптимизмом смотрит на него.

По данным издания, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который подробно обсудил его с послом РФ Кириллом Дмитриевым.

Также стало известно, что Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров 19 ноября в рамках последней попытки возобновить переговоры о прекращении войны в Украине.

