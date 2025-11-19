Произошла ошибка в системе защиты от ботов, говорит техдиректор компании.

В Cloudflare подробно объяснили причину масштабного сбоя, который во вторник вывел из строя значительную часть интернета, включая X, ChatGPT, УНИАН и даже Downdetector.

По словам технического директора компании Дейна Кнехта, виноват оказался баг в одном из ключевых сервисов Cloudflare. Обычное изменение привело к сбою в системе защиты от ботов, после чего началась цепная деградация инфраструктуры. Компания уже принесла извинения:

"Мы подвели клиентов и интернет в целом. Спящий баг в сервисе, обеспечивающем работу нашей системы бот-митигейшена, начал приводить к падениям после рутинного изменения конфигурации. Это запустило цепную деградацию сети и других компонентов".

Проблемы стартовали около 13:48 по Киеву 18 ноября. На странице Cloudflare сначала появилась отметка о "внутренней деградации сервисов", а затем посыпались сообщения от пользователей из разных регионов, ведь перестали открываться сайты, работающие через Cloudflare, а также сервисы Access и WARP. Кнехт подчеркнул, что сбой произошёл не из-за хакерской атаки.

К 16:42 был готов фикс, панель управления, аналитика и журналы ошибок оставались частично недоступными ещё некоторое время, инженеры отслеживали возможные остаточные проблемы.

Сбой оказался таким масштабным потому, что защита от ботов Cloudflare находится прямо на пути пользовательского трафика. Если этот узел работает некорректно, он может блокировать запросы и от обычных пользователей.

Ранее мы рассказывали, что в Amazon объяснили, как произошёлмасштабный сбой интернета из-за падения Amazon Web Services.Оказалось, во всём виноват DNS.

