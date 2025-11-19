Важно помнить, что холодильник не должен включаться сразу после того, как подали напряжение.

Во многих населенных пунктах Украины на длительное время исчезает электроснабжение, и у жителей из-за этого по несколько раз в сутки выключаются холодильники, которые обычно работают длительное время без разморозки.

Доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат технических наук Андрей Яворский рассказал УНИАН, в частности, могут ли скачки напряжения повредить холодильник, а также посоветовал, как защитить этот прибор.

Как уберечь холодильник от перепада напряжения?

Видео дня

Методов защиты холодильника от перепада напряжения есть три. Первый и самый дешевый метод - установка отдельного устройства, которое называется реле напряжения. Это устройство будет срабатывать при снижении или повышении напряжения и это важно, потому что для холодильника опасно как низкое напряжение, так и повышенное.

Еще есть очень важный момент - холодильник не должен включаться сразу после того, как подали напряжение. Если отключения кратковременные - то есть электричество выключили и сразу включили, то такой режим работы негативно влияет на холодильник, потому что он должен запускаться при условии высокого давления в контуре и соответственно это негативно влияет на сам компрессор, поскольку он запускается с перегрузкой. Поэтому желательно настроить реле напряжения так, чтобы ваш холодильник включился примерно через 5 минут после восстановления подачи электричества в дом, тогда ситуация с напряжением должна более-менее стабилизироваться, и не будет скачков.

Второй прибор для защиты холодильника значительно дороже реле напряжения - это стабилизатор. Это устройство поддерживает стабильное напряжение, запитывает им холодильник и автоматически выключается в случае аварийной ситуации, к примеру, во время скачка напряжения. Но есть нюанс - существуют очень разные стабилизаторы и некоторые из них рассчитаны, к примеру, только для газового котла или немощной бытовой техники, а у холодильника есть особенность.

Дело в том, что в момент запуска холодильник потребляет мощность, которая в несколько раз больше его номинальной. К примеру, холодильник во время работы может потреблять 200-300 ватт, а в момент пуска мощность, которую он потребляет, может быть до 2 киловатт. Не все стабилизаторы напряжения могут работать с такой нагрузкой.

А третий метод защиты холодильника - установка источников бесперебойного питания. Это система, которая в течение определенного времени может обеспечивать электричеством ваше жилье. К тому же переключение на бесперебойник происходит "бесшовно" - для перехода на резервное питание нужно меньше секунды.

Вы можете даже не почувствовать перехода на резервы. В принципе, хорошим решением является создание системы резервного питания на базе инверторов с аккумуляторами. Такая система монтируется в систему питания жилья.

Какое напряжение критично для холодильника?

Все современные холодильники (2000-х годов) должны работать в диапазоне от 190 до 250 вольт. Норма напряжения у нас сейчас составляет 230 вольт плюс или минус 10% от этого показателя. Но холодильник сохраняет свою способность к работе в диапазоне от 190 до 250 вольт.

Могут ли скачки напряжения повредить холодильник?

Выход напряжения за рабочий диапазон холодильника - его снижение или повышение, опасен для прибора. Из-за скачков напряжения двигатель холодильника может перегреться и выйти из строя. Скачки напряжения могут привести к тому, что заклинит компрессор, может возникнуть пробой изоляции.

В современных холодильниках есть электроника, которая, в частности, регулирует мощность компрессора, и из-за скачков напряжения она может выйти из строя.

Некоторые производители утверждают, что в их холодильниках есть внутренняя защита от скачков напряжения и перенапряжения. Но все-таки лучше перестраховаться и дополнительно защитить прибор, потому что, например, стоимость стабилизатора намного ниже, чем холодильника.

Какой стабилизатор напряжения лучше для холодильника?

Выбирая стабилизатор, обращайте внимание на то, точно ли он подходит для холодильника. Стоит выбирать украинского производителя, потому что, во-первых, вам помогут подобрать прибор, который защитит именно ваш холодильник, вы получите консультацию по работе прибора, а во-вторых, не должно возникнуть проблем с сервисом.

Китайское устройство лучше не покупать, во-первых, из-за того, что часто есть несоответствие между его реальными характеристиками и теми, которые указал производитель.

Может ли холодильник стать причиной скачка напряжения?

Холодильники обычно всегда включены в розетку. Я думаю, что 99% пользователей не выключают холодильник после того, как исчезает электроснабжение. Этот прибор есть дома у каждого, и после того, как восстанавливают подачу электричества, происходит неприятная штука для энергосети многоквартирных домов - из-за того, что при запуске холодильникам нужна большая мощность, постепенно изнашивается коммутационное оборудование, которое находится непосредственно внутри зданий, а также то, которое есть вне их.

То есть это тоже проблема - одновременное включение большого количества холодильников. То, что одновременно включается много холодильников, конечно может спровоцировать скачок напряжения. Если бы эти приборы включали постепенно, в разное время, на электросети домов было бы меньше нагрузки. А так - возникает пиковая нагрузка на сеть, и поэтому могут возникать как скачки, так и провалы напряжения, может сработать автоматика в доме, из-за чего в самом жилье может выключиться электроснабжение.

справка Андрей Яворский кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Более 20 лет участвует в проектах, направленных в русло энергетической эффективности и возобновляемой энергетике.

Вас также могут заинтересовать новости: