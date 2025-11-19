Источник рассказал журналистам, что Украина не участвовала в этих обсуждениях.

Украина получила "сигналы" о ряде предложений США по прекращению полномасштабной войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника агентства, США и РФ обсуждают возможный план прекращения войны. Он подчеркнул, что Украина не участвовала в этих обсуждениях.

Издание Axios со ссылкой на источники ранее также сообщало, что Вашингтон в тайне разрабатывает план действий по прекращению войны в консультации с Россией. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию заявил журналистам, что с момента проведения саммита российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в августе не было никаких новостей о возможных мирных переговорах.

В агентстве отметили, что уже сегодня, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры в Турции. Во вторник, 18 ноября, украинский лидер заявлял, что готовится "активизировать переговоры" и обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как добиться справедливого мира в Украине.

"Сделать все возможное, чтобы приблизить конец войны, - главный приоритет Украины", - сказал Зеленский перед своим визитом в Турцию.

Турецкий источник сообщил журналистам, что специальный посланник США Стив Уиткофф также может посетить Турцию, но американские чиновники пока не сделали никаких заявлений о таком визите. Другой источник в турецком министерстве иностранных дел рассказал, что турецкие официальные лица встретятся только с Зеленским, и Уиткофф, по всей видимости, не будет участвовать во встречах в Анкаре.

Кроме того, в агентстве добавили, что 20 ноября Зеленский встретится с представителями армии США в Киеве в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры с Россией. Посольство США в Украине отметило, что американская делегация во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом уже находится в Киеве с "миссией по сбору фактов".

Также еще один источник рассказал журналистам, что в состав американской делегации вошел начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж, который уже 20 ноября вместе с Дрисколлом встретится с Зеленским.

Реакция Кремля на информацию о работе над мирным планом по Украине совместно с США

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления о том, что Москва и Вашингтон работают над мирным планом по Украине. По его словам, говорить о каких-либо подвижках пока рано.

Песков подчеркнул, что кроме обсуждений во время встречи главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, других переговоров пока не велось. Он заявил, что в Москве не фиксируют изменений, достойных официального комментария.

