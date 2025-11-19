Жена артиста рассказала подробности его состояния.

Украинский певец Михаил Клименко, который выступает в группе ADAM, борется с тяжелой болезнью.

О состоянии артиста, который известен хитами "Повільно" и "Ау Ау", рассказали на официальной странице в Instagram.

"Друзья, Миша Клименко (Adam) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него", - написала жена Александра и показала фото из больницы.

К слову, туберкулезный менингит - это клиническая форма туберкулеза, при которой происходит специфическое воспалительное поражение центральной нервной системы.

Жена исполнителя добавила, что на лечение уходит очень много денег. Поэтому публично обратилась ко всем поклонникам за поддержкой.

"Один день лечения обходится в более чем 25000 гривень. Если есть возможность поддержать нас финансово, будем вам очень благодарны", - написала Александра.

Что известно об ADAM

ADAM - это украинская неосоул группа из Киева, которая основана в 2014 году. В ее состав входят вокалист Михаил Клименко, его жена Саша Норова, которая снимается в клипах, и другие музыканты. В творчестве они сочетают мелодичность и глубокие тексты. Самые известные хиты - это "Повільно", "Таку як є", "Ау Ау" и другие.

Напомним, ранее лидер группы "Скай" Олег Собчук вышел на связь после срочной госпитализации. У артиста было предынфарктное состояние, однако сейчас он чувствует себя лучше.

