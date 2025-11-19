Метод, которым делится автор кулинарных книг Айви Одом.

Куриные бёдра на кости с кожей — один из самых удобных вариантов для быстрого домашнего ужина. Раньше многие готовили их традиционным способом: раскаляли сковороду с маслом, обжаривали кожу до румяности, затем переворачивали мясо и отправляли всё в духовку. Такой метод работает, но кожа часто получается менее хрустящей, чем хотелось бы, а брызги масла создают лишние хлопоты.

Айви Одом, автор книги My Southern Kitchen поделилась с изданием Real Simple гораздо более эффективным способом. Она начинает готовить бёдра на холодной сковороде, лучше всего чугунной, и без добавления масла.

По словам Айви, когда курица попадает на холодную поверхность, жир под кожей начинает постепенно вытапливаться по мере того, как нагревается сама сковорода.

Видео дня

"Такая медленная вытопка позволяет добиться равномерной хрустящей кожи, а мясо успевает аккуратно прогреться", - пояснила Одом.

Дополнительный жир не нужен — его достаточно в самой коже. Благодаря этому курица фактически жарится в собственном жиру, получая насыщенный вкус, близкий к жареной во фритюре, но без беспорядка и лишнего масла. Брызг при этом заметно меньше, чем если начинать жарку в горячем масле.

Как приготовить жареные куриные бедра - инструкция

Хорошо обсушите бёдра. Это важно для хрустящей корочки и минимизации брызг.

Щедро посолите курицу с двух сторон.

Положите бёдра кожей вниз на холодную сковороду (лучше чугунную) и поставьте её на средний огонь. Жарьте 10–15 минут, пока кожа не подрумянится.

Переверните мясо кожей вверх и переставьте сковороду в духовку на 350°F (около 175°C). Допекайте 8–10 минут, пока температура внутри не достигнет 165°F (74°C).

Дайте блюду отдохнуть 5–10 минут — и подавайте, полив соком со сковороды.

Результат — идеально хрустящая кожа и сочное мясо без усилий и лишнего масла.

Вас также могут заинтересовать новости: