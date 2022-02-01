Несмотря на сложную ситуацию Селезнев призывает не сеять панику в обществе.

Российский президент Владимир Путин настроен серьезно в вопросе вторжения в Украину, однако на сегодня оснований для истерии по этому поводу нет.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев, пишет "Обозреватель".

Также он отметил отсутствие оснований для эвакуации из Киева дипломатов западных стран, некоторые из которых уже начали этот процесс.

Говоря об угрозе "большой войны", эксперт пояснил, что концентрация войск у границ с Украиной - "удовольствие" дорогое и может свидетельствовать об определенных планах Кремля.

"Мы должны понимать, что Владимир Путин настроен достаточно серьезно. Ведь одновременное содержание у государственной границы между РФ и Украиной такого большого количества войск с тенденцией к росту - это довольно дорогостоящая прихоть", - сказал Селезнев.

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Он спрогнозировал рост группировки войск РФ вблизи границы из-за февральских военных учений в Беларуси. Украине в сложившейся ситуации, считает он, следует готовиться "к любому проявлению агрессии" со стороны РФ, но не паниковать.

"Концентрироваться и создавать определенную истерию в украинском обществе я бы не советовал хотя бы потому, что для крупномасштабного проекта по оккупации Украины у Владимира Путина сейчас нет ни сил, ни средств", - заверил Селезнев.

Также эксперт раскритиковал страны, принявшие решение эвакуировать своих дипломатов из Украины.

"Не столь критическая ситуация внутри страны для того, чтобы принимать такие чрезвычайные меры", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск у границ Украины. При этом он уточнил, что НАТО не будет отправлять свои войска в Украину в случае нового российского вторжения.

После этого министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - с учетом морского и авиационного потенциала.

Страны Запада предупредили РФ, что в случае масштабного вторжения ее войск в Украину, введут против России серьезные санкции.

В свою очередь в РФ уверяют, что не намерены усиливать агрессию против Украины.