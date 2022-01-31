Российский журналист Роман Попков заявил, что президент РФ Владимир Путин устроил "бандитский торг" со странами Запада для выбивания себе уступок по Украине.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", пишет сайт "Сегодня".
Психотип Путина, по словам журналиста, представляет смесь кадрового сотрудника КГБ и авторитетного человека из криминального российского сериала "Бандитский Петербург".
"Этот психотип и позволяет ему так себя вести. Путин несколько месяцев "разводит" мировое сообщество: он на него давит, пытается запугать, а потом уже путем временного ослабления давления идет стадия торга", - считает он.
Главной целью путинских провокаций журналист называет Украину и вынуждение ее выполнять Минские соглашения на условиях Кремля.
Читайте такжеУгроза новой агрессии против Украины: политолог рассказал, как Кремль загнал себя в глухой угол
"Это будет гарантией, что Украина не сможет интегрироваться в западные структуры безопасности. Он на это будет давить. Будет давление то усиливать, то ослаблять. Такой бандитский торг будет продолжаться", - объяснил он.
Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск у границ Украины. При этом он уточнил, что НАТО не будет отправлять свои войска в Украину в случае нового российского вторжения.
В тот же день министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - с учетом морского и авиационного потенциала.
Страны Запада предупредили РФ, что в случае масштабного вторжения ее войск в Украину, введут против России серьезные санкции.
В свою очередь в РФ уверяют, что не намерены усиливать агрессию против Украины.