По словам Попкова, Путин сначала устраивает давление на мировое сообщество, затем начинает торговаться.

Российский журналист Роман Попков заявил, что президент РФ Владимир Путин устроил "бандитский торг" со странами Запада для выбивания себе уступок по Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", пишет сайт "Сегодня".

Психотип Путина, по словам журналиста, представляет смесь кадрового сотрудника КГБ и авторитетного человека из криминального российского сериала "Бандитский Петербург".

"Этот психотип и позволяет ему так себя вести. Путин несколько месяцев "разводит" мировое сообщество: он на него давит, пытается запугать, а потом уже путем временного ослабления давления идет стадия торга", - считает он.

Главной целью путинских провокаций журналист называет Украину и вынуждение ее выполнять Минские соглашения на условиях Кремля.

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"Это будет гарантией, что Украина не сможет интегрироваться в западные структуры безопасности. Он на это будет давить. Будет давление то усиливать, то ослаблять. Такой бандитский торг будет продолжаться", - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск у границ Украины. При этом он уточнил, что НАТО не будет отправлять свои войска в Украину в случае нового российского вторжения.

В тот же день министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - с учетом морского и авиационного потенциала.

Страны Запада предупредили РФ, что в случае масштабного вторжения ее войск в Украину, введут против России серьезные санкции.

В свою очередь в РФ уверяют, что не намерены усиливать агрессию против Украины.