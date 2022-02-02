1 февраля Зеленский анонсировал переход Вооруженных сил на профессиональную основу.

На первом этапе реформы ВСУ призов в Украине сохранится, однако в качестве альтернативы введут краткосрочную интенсивную военную подготовку (3-4 месяца).

Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призов. Взамен они получат базовые военные навыки, разъяснил новый указ президента министр обороны Алексей Резников.

С 1 января 2024 года Минобороны планирует полностью заменить призов на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы привлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов.

"На сегодня уже есть расчеты и обоснования различных моделей выполнения указа. Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов. Мы надеемся на единство украинского парламента в этих вопросах", — отметил Резников.

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Масштабная реформа ВСУ: что известно

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский в стенах парламента анонсировал переход Вооруженных сил на профессиональную основу.

Речь идет, в частности, об отмене обязательного призова с 2024 года и внедрение интенсивной модели системы военной подготовки - как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призова граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Зеленский поручил МО разработать концепцию постепенного перехода к формированию профессионального войска, предусмотрев: увеличение сроков действия контрактов; повышение зарплат военным; формирование системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, которые заключили долгосрочные контракты.

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