Граждан не призывают на военную службу без согласия, отметил начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск армии.

Начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ярослав Горбач отметил, что взятие на воинский учет женщин-военнообязанных не является призывом на военную службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции по разъяснению положений приказа Министерства обороны №313 о взятии на военный учет женщин.

"Взятие на военный учет женщин-военнообязанных – это не призыв на военную службу женщин-военнообязанных. Это абсолютно две разные категории. И сегодня никто никого не призывает на военную службу без их согласия", – сказал Горбач.

По его словам, работа по взятию на военный учет женщин в Украине началась еще в 2020 году.

Читайте такжеВ Украине появится электронный военный билет – Минобороны"И в марте этого года были внесены изменения в статью 1-ю, а именно в часть 11-ю (закона), где было указано, что все женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности, определенную в перечне, который утвержден этим приказом Министерства обороны, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья, берутся на военный учет военнообязанных", – сказал Горбач.

Таким образом, добавил он, приказ министра обороны №313 является "путем реализации данного закона, который... был принят в марте этого года".

Напомним, Минобороны 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных".

В приказе указаны ссылки на требования ч.11 ст. 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" и на подпункт 1 п. 3 раздела II Заключительных и переходных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета".

В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Закон распространяется на украинок от 18 до 60 лет.

Женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонным работам, но только в военное время. В мирное время украинки могут пойти в армию добровольцами.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на военном учете. Несоблюдение этого требования будет наказываться штрафом. Также документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу.

Вас также могут заинтересовать новости: