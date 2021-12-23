Начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ярослав Горбач отметил, что взятие на воинский учет женщин-военнообязанных не является призывом на военную службу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции по разъяснению положений приказа Министерства обороны №313 о взятии на военный учет женщин.
"Взятие на военный учет женщин-военнообязанных – это не призыв на военную службу женщин-военнообязанных. Это абсолютно две разные категории. И сегодня никто никого не призывает на военную службу без их согласия", – сказал Горбач.
По его словам, работа по взятию на военный учет женщин в Украине началась еще в 2020 году.
Читайте такжеВ Украине появится электронный военный билет – Минобороны"И в марте этого года были внесены изменения в статью 1-ю, а именно в часть 11-ю (закона), где было указано, что все женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности, определенную в перечне, который утвержден этим приказом Министерства обороны, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья, берутся на военный учет военнообязанных", – сказал Горбач.
Таким образом, добавил он, приказ министра обороны №313 является "путем реализации данного закона, который... был принят в марте этого года".
Напомним, Минобороны 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных".
В приказе указаны ссылки на требования ч.11 ст. 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" и на подпункт 1 п. 3 раздела II Заключительных и переходных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета".
В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.
Закон распространяется на украинок от 18 до 60 лет.
Женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонным работам, но только в военное время. В мирное время украинки могут пойти в армию добровольцами.
Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на военном учете. Несоблюдение этого требования будет наказываться штрафом. Также документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу.