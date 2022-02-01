Президент подписал указ об укреплении обороноспособности государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Соответствующий указ №36/2022 "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышении привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенном переходе к принципам профессиональной армии" от 1 февраля опубликован на сайте главы государства.

Этим документом президент поручил Кабинету обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов.

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В частности, касательно внедрения интенсивной модели системы военной подготовки - как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Также поручено подготовить законопроект о поэтапном увеличении численности ВСУ с 2022 по 2025 год на 100 тысяч человек для повышения оборонных возможностей государства.

Еще один проект закона должен касаться внесения изменений в закон о госбюджете на 2022 год о финансировании для постепенного повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины (до уровня не ниже трех минимальных заработных плат).

Минобороны президент поручил разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, предусмотрев:

увеличение сроков действия контрактов;

увеличение в течение 2023 года денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, которые заключают долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы;

формирование системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты.

Кроме того, Минобороны должно ускорить разработку и внесение на рассмотрение Кабмина проекта концепции обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и членов их семей, предусмотрев введение специальной накопительной программы. Также МОУ должно обеспечить внедрение прозрачной системы карьерного роста военнослужащих ВСУ, построенной на рейтинговой оценке.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 февраля, во время своего выступления в парламенте президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы".

По словам президента, этот указ - это старт перехода Украины на профессиональную армию.

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