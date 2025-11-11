В то же время окружения украинских защитников в городе не наблюдается.

Оборона города Покровск украинскими защитниками "проседает". Об этом сказал Иван Ступак - бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт в эфире на "Radio NV".

"Обновление показывает, что населенный пункт Проминь, там есть продвижение в этом кармане, там, где находятся наши военные. Россияне используют городскую застройку для просачивания", - сказал Ступак.

Он добавил, что РФ не оставляет попыток окружить город, но одновременно пытается продвинуться и в самом Покровске. По словам эксперта, РФ позволяет это делать количественное преимущество в личном составе.

Видео дня

"Наше командование говорит, что там находятся 300 россиян. С одной стороны что такое 300, это что, много на город, в котором раньше проживало почти 100 тыс. человек. Оказывается, что да. Они рассредоточены, их обеспечение происходит за счет российских беспилотников. Сбрасывают им воду, что-то погрызть, и они так могут неделю сидеть, возможно даже больше, накапливаться, а потом выходить из своих засад и там ходить по городу, иногда ловить в засады наших военнослужащих", - добавил Ступак.

Эксперт отметил, что таким образом РФ продолжает удерживать преимущество в Покровске. Но при этом осуществить окружение Сил обороны в Покровско-Мирноградской агломерации им пока не удается.

"Эта горловина остается примерно 4,5 км. Наше командование говорит, что гарнизон в Мирнограде обеспечивается, раненых вывозят, продукты, боекомплект им довозится. Сколько еще можно будет держаться и сколько надо держаться, ответа нет", - отметил Ступак.

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер сообщил, что Покровск фактически упал, поскольку РФ контролирует около 90-95% города. Также нестабильная ситуация в Мирнограде. На фоне этого полковник призвал Украину вывести свои войска.

Между тем Foreign Affair пишет, что РФ планировала захватить Покровск еще до ноября 2024 года, однако она отстает от плана на год. Журналисты отмечают, что впереди на фронте "решающая зима" и что время играет не в пользу Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: