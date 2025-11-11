По словам военного, тактика хаотичного наступления дает для врага хороший результат.

В соцсетях тиражируется видео, которое вероятно, сделали россияне, на котором зафиксировано, как солдаты РФ входят в Покровск. Большинство оккупантов, которые попали на видео, передвигаются на мотоциклах, некоторые на легковых автомобилях.

По словам заместителя командира Третьего армейского корпуса подполковника Максима Жорина, на первый взгляд, кому-то может показаться, что это какое-то неуклюжее, хаотичное передвижение, но в реальности все выглядит очень печально и вызывает для ВСУ много проблем.

В частности, военный обнародовал видео, на котором можно увидеть, по его словам, как российские солдаты заходят в Покровск. На кадрах - оккупанты, которые передвигаются на мотоциклах, обычных легковых автомобилях с пулеметами и тому подобное. Жорин в грубой форме отметил: если кому-то смешно от видео, как "вторая армия мира" заходит в указанный город, то на самом деле веселого здесь ничего нет.

По его словам, то, что выглядит, как хаос и беспорядок, на самом деле достаточно эффективно показывает себя на поле боя. Даже если такое хаотичное передвижение россиян имеет забавный вид, бороться с такими действиями противника очень сложно, - говорит военный.

"Тактика хаотического наступления дает для врага хороший результат и одновременно создает для украинской армии большие проблемы. Хотя РФ и несет при этом большие потери, но, как мы помним, им на это плевать", - подчеркнул Жорин.

Сколько оккупантов сейчас в Покровске

Напомним, что ранее украинские военные рассказали, что армия РФ активизировала усилия по проникновению в Покровск Донецкой области с южного направления. По состоянию на сейчас в городе находится более 300 россиян.

По данным 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, который держит оборону города, цель оккупантов остается неизменной - выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию. В частности, противник пользуется густым туманом и в течение последних дней активизировал усилия по заходу в Покровск на легкой технике.

Отмечается, что густой туман снижает возможности для воздушной разведки ВСУ и поражения на открытой местности.

