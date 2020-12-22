По словам пресс-секретаря президента Украины, несмотря на постоянные провокации, «тишина» на Донбассе продолжается и дает свои результаты.

На Донбассе за год в рядах Вооруженных сил Украины 49 боевых потерь, из них четыре во время действия всеобъемлющего перемирия, которое было объявлено в конце июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине.

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"Москва согласилась на долговременное перемирие, и мы видим это перемирие. Уже сейчас более четырех месяцев продолжается новый этап этого перемирия с 27 июля. И главное, что нам удалось сделать, - это сохранить жизнь людей. Сейчас за четыре месяца четыре боевые потери, к сожалению, они есть. Потому что происходят провокационные выстрелы с той стороны, и 18 человек были ранены», - заявила она.

По словам Мендель, за этот год всего было 49 боевых потерь, из которых четыре за четыре месяца перемирия, а 45 были за первые семь месяцев 2020-го года.

"Это перемирие как ни как с постоянными провокациями продолжается и дает свои результаты», - резюмировала пресс-секретарь главы государства.

"Перемирие" на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно нарушают условия перемирия.

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Автор: Константин Гончаров