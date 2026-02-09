Смерть становится привычной: NYT раскрыло страшную цену войны и показало пропасть между Украиной и РФ

Украинцы на коленях чтят погибших соотечественников, тем временем большинство россиян просто изолировалось от войны, говорят журналисты.

Общие потери Украины и России в войне могут превысить два миллиона человек уже весной этого года, причем около двух третей из них приходятся на российскую сторону. Что эти потери означают для украинцев и россиян, которые воюют или живут на линии фронта, издание The New York Times расспросило у своих корреспондентов, освещающих события войны.

Руководитель киевского бюро Эндрю Крамер назвал количество потерь в российско-украинской войне "впечатляющей цифрой". Он рассказал, как в Украине относятся к гибели своих соотечественников.

"Прошлым летом я ехал на автомобиле по одному городку в центральной Украине. Все машины остановились, и мы тоже. Люди вышли из машин и встали на колени. Кто-то в городе рассыпал цветы прямо на дороге... Мимо проехала похоронная процессия, многие машины были заполнены военными", - вспомнил Крамер.

Также он привел пример военного кладбища во Львове, которое превратилось в "огромное пространство, укрытое украинскими флагами, которые устанавливают на могилах погибших воинов". Корреспондент добавил, что оно уже заполнено, а рядом уже открывают новое кладбище.

В России большинство населения изолировано от войны

Говоря об отношении россиян к потерям в войне, корреспондент Иван Нечепуренко, освещающий события в России и за ее пределами, отметил, что в России создали армию наемников, из-за чего большинство населения оказалось изолировано от войны.

"Что касается человеческих потерь, то Кремль выстроил сложную схему вербовки, по которой пожилым мужчинам, которые не смогли найти себя в жизни, щедро платят за участие в боевых действиях. Это фактически изолирует большую часть населения от войны, отодвигая ее на периферию российского общества", - пояснил он.

Огромная зона поражения постоянно расширяется

Журналист Марк Сантора, оценивая масштабы потерь в войне, подчеркнул, что они определяются "огромной зоной поражения", которая постоянно расширяется благодаря дронам.

"Масштабы смертей и разрушений, пожалуй, были самыми тяжелыми для того, чтобы донести их до читателей. Линия фронта, которая почти не напоминает линию в традиционном понимании, с каждым годом становится все более смертоносной, поскольку огромная зона поражения между двумя сторонами расширяется, а дроны и роботы превращают любое движение в ней в смертельно опасную авантюру", - отметил он.

По его словам, эта зона поражения простирается более чем на 1200 километров, что примерно равно расстоянию от Чикаго до Нью-Йорка.

"Резня распространяется далеко за пределы фронта, города и поселки регулярно подвергаются обстрелам. Поиск способов жить среди смерти стал центральной борьбой для миллионов украинцев уже более четырех лет. Недавно Россия ударила по пассажирскому поезду, убив по меньшей мере трех гражданских. Эта атака когда-то считалась бы шокирующей, а теперь, к сожалению, стала привычной", - сказал Сантора.

Он добавил, что вопрос "кто побеждает" - неправильный:

"Украинцы остро осознают цену, которую они платят. Но пока Россия настроена уничтожить украинское государство, они не видят другой альтернативы".

Потери Украины и РФ в войне

Как сообщал ранее УНИАН, потери Украины и России приближаются к 2 миллионам, и это еще не конец, говорится в новом отчете американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Аналитики отметили, что РФ несет наибольшее количество потерь среди военных за все время после Второй мировой войны. Так, CSIS утверждает, что с февраля 2022-го по декабрь 2025-го Россия потеряла 1,2 миллиона военнослужащих, в том числе 325 000 погибшими. Военные потери Украины американские аналитики оценивают в 500-600 тысяч, из которых до 140 000 – убитыми.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что на войне официально погибли 55 тысяч украинских военных, а также большое количество пропало без вести. В феврале 2025 года в интервью американским СМИ он говорил, что погибшими официально считались 46 тысяч военных. Также на тот момент были данные о 380 тысячах раненых защитников.

