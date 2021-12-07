Мужчина уже пришел в себя, помнит своих родных и начинает говорить.

В Днепре медики чудом спасли раненого бойца с травмами, которые почти несовместимы с жизнью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Донбассе пророссийские боевики разместили много военной техники с нарушением Минских соглашений – ОБСЕ41-летнего сержанта доставили в Областную больницу Мечникова с передовой. Он находился в бессознательном состоянии с большой кровопотерей.

Боец получил тяжелые ранения в результате вражеского обстрела возле Красногоровки. Десятки осколков разорвавшегося на позициях снаряда изрешетили тело военного. Его конечности травматологи собирали заново.

Однако больше всего работы было у нейрохирургов, ведь сержант получил почти несовместимые с жизнью травмы головы.

Сейчас военный все еще находится в реанимации, но уже пришел в себя и начал понемногу говорить. Его еще ждет длительное лечение и реабилитация.

"Гематома в голове могла остановить жизнь в каждую секунду. Пошел на поправку. Начал немножко разговаривать. Звал свою женщину, рассказал, что у него есть ребенок 13 лет", - рассказал генеральный директор Областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко.

На части востока Украины с 2014 года идет война – пророссийские боевики создали там самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", а власти Украины объявили антитеррористическую операцию. Впоследствии после АТО началась операция Объединенных сил.

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Автор: Марта Гичко