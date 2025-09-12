Всего в результате этого удара могло быть ликвидировано 17 офицеров и 1 рядового, утверждают ресурсы, следящие за потерями россиян.

30 августа Вооруженные силы Украины разгромили командный пункт армии оккупантов в населенном пункте Воскресенка Запорожской области. Подтверждены первые "жирные" потери захватчиков.

Как рассказал офицер ВСУ, военный блогер, который отслеживает потери оккупантов на фронте, Анатолий Штефан "Штирлиц", в результате удара по командному пункту погибли по меньшей мере два подполковника армии РФ.

Некрологи об этих оккупантах высшего офицерского состава появились через несколько дней после разгрома командного пункта. "Штирлиц" утверждает, что оба подполковника были ликвидированы в Воскресенке.

Видео дня

Подтверждена гибель

подполковника Дмитрия Пашабекова;

подполковника Руслана Шигабутдинова.

Всего, по данным ресурсов, отслеживающих потери РФ, ликвидировано 17 офицеров и 1 рядового. Они руководили наступлением РФ на одном из участков фронта.

Война в Украине: последние новости

Несмотря на заявления о готовности к миру, Россия перебросила на Донбасс еще две бригады морской пехоты. Аналитики считают это признаком того, что Москва хочет осуществить прорыв на выбранном узком участке фронта.

Зато верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас считает, что война в Украине может затянуться минимум еще на два года.

Вас также могут заинтересовать новости: