В народных обычаях сегодняшний день считается удачным для уборки.

Дата 13 мая полна необычных народных верований, которые содержат рекомендации о том, как лучше всего провести этот день. Интересно узнать о том, какой сегодня церковный праздник, будет верующим, чтобы иметь возможность провести его за молитвой. Также с этим числом связаны многие международные события.

Какой сегодня праздник в Украине

В этом году 13 мая в нашей стране оказалось обыкновенной средой, так что никакой праздник сегодня в Украине официально не наступает. Но при желании вы можете отметить православные или международные торжества, выпавшие на эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

Когда ПЦУ перешла на новый стиль, 13 мая начали чествовать мученицу Гликерию Ираклийскую и преподобного Макария Овручского и Каневского. У второго просят послать мудрый совет в трудной ситуации, а также помочь в ответственном деле или сдаче экзамена.

У верующих, которые до сих пор придерживаются старого стиля, отмечается сегодня праздник одного из двенадцати апостолов Иакова. Ему молятся про удачное завершение посевных работ и хороший урожай.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день хумуса установлен, чтобы почтить популярную восточную закуску из бобовых. Существует столько разновидностей этого блюда, что их не перепробовать за жизнь - именно это разнообразие чествуют основатели дня. Лучший способ отметить событие - приготовить домашний хумус и смазать им хрустящую гренку.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День техники на благо будущего, День одуванчика, День яблочного пирога, День лепрекона, День застежки на липучке и День регистратора недвижимости.

Какой сегодня праздник народный

Наши предки заметили, что с этой даты появляются комары и стрижи. Про эту составлены следующие приметы:

во время восхождения солнца небо ясное - к улучшению погоды;

много звезд видно ночью - к частым грозам летом;

лягушки громко квакают - скоро пройдет дождь;

дует теплый ветер - к большому количеству насекомых.

Очень удачным праздник сегодня считается для уборки и выброса всего ненужного. Давние верования гласят, что в это число в доме не должно быть ничего сломанного, например, посуды с трещинами или мебели с дефектами. В противном случае в жизнь могут проникнуть неприятности. Также сегодняшний день будет счастливым для всех, кто хочет бросить вредные привычки.

Что нельзя делать сегодня

Плохим знаком считается убивать мух и пауков - их лучше положить в банку и вынести на улицу. Не стоит ничего одалживать даже близким людям, иначе отдадите собственное счастье и здоровье. Ещё праздник 13 мая не подходит для работы с тестом - выпечка не будет получаться.

