Американец купил электрокар Tesla и сильно удивился, во сколько его оценили спустя 3 года

Мужчина заявил, что не ожидал, что цена упадет настолько.

Житель Флориды несколько лет назад купил электрокроссовер Tesla Model Y за 65 000 долларов. Он был ошеломлен, когда попытался оценить стоимость этого авто на вторичном рынке, пишет Supercar Blondie.

Один из пользователей Reddit рассказал, что он заплатил 65 000 долларов за свой Tesla Model Y с расширенным автопилотом в марте 2023 года. По его словам, компании по продаже подержанных автомобилей предлагают за его электрокар около 25 000 долларов.

"Я потрясен этим. Не ожидал, что цена упадет настолько", - поделился пользователь.

Американец заявил, что пробег автомобиля составляет примерно 35 000 миль (около 56 000 километров). Он отметил, что всегда заряжает электромобиль дома.

В издании подчеркнули, что такое снижение стоимости не является чем-то удивительным. Пробег 56 000 километров за три года является далеко не маленькой цифрой.

Также в издании отметили, что электромобили дешевеют значительно быстрее, чем традиционные модели с ДВС.

Tesla отзывает сотни тысяч электромобилей - что известно

Ранее Reuters сообщало, что Tesla отзывает 218 868 автомобилей в США из-за задержки изображения с камер заднего вида. В заявлении Национальной администрации безопасности дорожного движения говорится о том, что это может повысить риск аварии.

Отзыв касается автомобилей Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S и Tesla Model X. Сообщается, что Tesla уже выпустила беспроводное обновление программного обеспечения, чтобы решить проблему.

