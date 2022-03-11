В МИД призывают международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине.

Похищение 11 марта городского головы города Мелитополь Ивана Федорова российскими оккупантами квалифицируется как военное преступление.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права, в частности международного гуманитарного права, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также другими нарушениями прав человека со стороны российской армии.

"Одним из таких грубых нарушений стало похищение 11 марта городского головы города Мелитополь Ивана Федорова", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что похищение городского головы Мелитополя квалифицируется как военное преступление по Женевским конвенциям и І Дополнительным протоколом, которые запрещают захват гражданских заложников во время войны.

"Мы призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине, усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что факты хищения городского головы Мелитополя, так же как и сотни других фактов военных преступлений российских оккупантов на украинской земле, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этом и других преступлениях будут привлечены к строжайшей ответственности.

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