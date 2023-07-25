Расследователи получили информацию о судах, которые после повреждения Керченского моста перевозят гражданских и военных России во временно оккупированный Крым.
Как сообщают Крымские партизаны, среди этих судов – два больших десантных корабля:
- "Ейск" - 25 легковых или 18 грузовых авто;
- "Керченский 2" - 60 пассажиров, 33 легковых авто или 21 грузовиков;
- "Лаврентий" - 136 пассажиров и 20 грузовиков;
- "Композитор Эльза Ибрагимова" - 98 грузовиков или 32 автопоезда;
- "Мария" - 151 пассажир и 25 грузовиков;
- "Конро Трейдер" - 32 железнодорожных вагона;
- "Авангард" - 45 железнодорожных вагонов;
- ВДК "Оленегорский горняк" - 190 пассажиров и 20 грузовиков;
- ВДК "Калининград" - 190 пассажиров и 20 грузовиков.
"Такие перевозки являются грубым нарушением законодательства Украины и международных санкций", - говорится в сообщении.
Атака на Крымский мост
Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 июля Крымский мост снова "устал". Россияне отчитались, что главный символ российской оккупации украинского полуострова получил повторные повреждения после первой атаки в прошлом октябре.
Мост атаковали морские беспилотники-камикадзе. Мощный взрыв частично обвалил одну секцию и сдвинул в сторону параллельную ей секцию встречного движения.
Оккупанты организовали реверсивное движение менее пострадавшей веткой моста. Это спровоцировало масштабные пробки в обе стороны. Грузовики не могут сейчас ездить по мосту вовсе.