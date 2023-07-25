Изначально оккупанты планировали закончить ремонт осенью, но все оказалось не столь радужно для них.

Правительство России продлило плановые сроки восстановления Крымского моста до конца года. Об этом говорится в опубликованном сегодня распоряжении российского Кабмина.

После взрыва на мосту 17 июля оккупанты заявляли, что намерены полностью восстановить функциональность Крымского моста уже к ноябрю. Однако теперь сроки восстановления продлены до 31 декабря 2023 года.

Примечательно, что при переносе сроков ремонта российские власти внесли поправки в документ, принятый еще 13 октября прошлого года. Тогда они обещали отремонтировать мост после прошлогодней атаки к 1 июля 2023 года, но видно не успели полностью все закончить даже к 17 июля.

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Следует добавить, что в России дата "31 декабря" в финансовых документах часто является технической и означает конец срока, когда нужно потратить деньги, выделенные на проект в текущем календарном году. Таким образом, вполне вероятно, что фактически ремонт моста может продлиться гораздо дольше указанной даты.

Подрыв Крымского моста

В ночь на 17 июля Крымский мост получил повторные повреждения после первой атаки в прошлом октябре. В этот раз вместо грузовика со взрывчаткой мост был атакован предположительно морскими беспилотниками-камикадзе. Мощный взрыв частично обрушил одну секцию автомобильной ветки и сдвинул в сторону параллельную ей секцию встречного движения.

В настоящее время оккупанты организовали реверсивное движение по менее пострадавшей ветке моста. Это спровоцировало масштабные пробки в обе стороны. При этом грузовики не могут сейчас ездить по мосту вовсе.

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