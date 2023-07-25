Уже никогда Крымский мост не вернется к базовым мощностям, потому что повреждения существенные.

Крымский мост не может заработать на полную мощность, потому что получил существенные повреждения. На въездах на мост образуются большие очереди из автомобилей.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что время от времени российские оккупанты останавливают движение по мосту.

"Мощности производственные этого гидротехнического объекта еще не возвращены к базовым и, наверное, что уже никогда не вернутся, потому что подъемы были достаточно существенными, чтобы выдерживать такую нагрузку, которая сосредоточена вокруг этого моста", - отметила она в эфире "Киев24".

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По ее словам, возврат грузовых перевозок происходит очень медленно и преимущественно пытаются это делать с помощью паромной переправы, но это "замедляет движение в разы".

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" отметила, что по мосту может передвигаться легковой автотранспорт, но из-за усиленных мер безопасности, проверки на контрольных пунктах очередь движется очень медленно и есть большое накопление машин.

"Поэтому оккупанты время от времени вынуждены перекрывать мост вообще, поскольку есть необходимость проверять состояние самого сооружения для того, чтобы не было новых повреждений", - сказала Гуменюк.

Когда журналист спросил, смогут ли украинцы следующим летом отдыхать в деоккупированном Крыму, Гуменюк пошутила, что сегодня российские оккупанты "мощно" готовятся встречать нас.

"Вы же видели, нарыли уже себе дворцов из песка вдоль побережья, разбрасывали там пирамидки, которые называют зубы дракона и готовы встречать украинцев", - сказала она.

Удары по Крымскому мосту - последние новости

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на переправе между оккупированным Крымом и материковой Россией уже дважды раздавались взрывы. Первый раз в октябре 2022 года, а второй раз - 17 июля 2023 года, были существенные повреждения моста, провалилась его часть. В России заявили об атаке надводных дронов.

Вчера, 25 июля, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Крымский мост является незаконным сооружением и поэтому" крайне нестабильной " конструкцией. Он предостерег людей, которые не причастны к оккупации украинских территорий, от поездок по переправе. При этом напомнил, что он нестабилен, как и другие объекты, которые используются для снабжения личного состава и техники, сил и средств врага для участия в захватнической войне против Украины.

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