Крымский мост не может заработать на полную мощность, потому что получил существенные повреждения. На въездах на мост образуются большие очереди из автомобилей.
Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что время от времени российские оккупанты останавливают движение по мосту.
"Мощности производственные этого гидротехнического объекта еще не возвращены к базовым и, наверное, что уже никогда не вернутся, потому что подъемы были достаточно существенными, чтобы выдерживать такую нагрузку, которая сосредоточена вокруг этого моста", - отметила она в эфире "Киев24".
По ее словам, возврат грузовых перевозок происходит очень медленно и преимущественно пытаются это делать с помощью паромной переправы, но это "замедляет движение в разы".
Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" отметила, что по мосту может передвигаться легковой автотранспорт, но из-за усиленных мер безопасности, проверки на контрольных пунктах очередь движется очень медленно и есть большое накопление машин.
"Поэтому оккупанты время от времени вынуждены перекрывать мост вообще, поскольку есть необходимость проверять состояние самого сооружения для того, чтобы не было новых повреждений", - сказала Гуменюк.
Когда журналист спросил, смогут ли украинцы следующим летом отдыхать в деоккупированном Крыму, Гуменюк пошутила, что сегодня российские оккупанты "мощно" готовятся встречать нас.
"Вы же видели, нарыли уже себе дворцов из песка вдоль побережья, разбрасывали там пирамидки, которые называют зубы дракона и готовы встречать украинцев", - сказала она.
Удары по Крымскому мосту - последние новости
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на переправе между оккупированным Крымом и материковой Россией уже дважды раздавались взрывы. Первый раз в октябре 2022 года, а второй раз - 17 июля 2023 года, были существенные повреждения моста, провалилась его часть. В России заявили об атаке надводных дронов.
Вчера, 25 июля, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Крымский мост является незаконным сооружением и поэтому" крайне нестабильной " конструкцией. Он предостерег людей, которые не причастны к оккупации украинских территорий, от поездок по переправе. При этом напомнил, что он нестабилен, как и другие объекты, которые используются для снабжения личного состава и техники, сил и средств врага для участия в захватнической войне против Украины.