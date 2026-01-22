Россияне в очередной раз атаковали украинскую энергетику, частично оставив без света четыре области. По данным министерства энергетики, по состоянию на 22 января, в результате ночной атаки врага обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской областях. А Киевская область восстанавливается после предыдущих российских атак.

В такое непростое время от украинцев постоянно звучит: "А где наши удары по россиянам? Где наши удары по их энергетике и так далее?". Граждан Украины, которые сидят без электричества и отопления, можно понять. Но политиканов из отдельных "оппозиционных фракций", которые не упускают ни одной возможности, чтобы поработать над подрывом тыла вместе с россиянами, уже труднее.

Однако украинские удары вглубь России есть, и они достаточно эффективны. Просто, возможно, пока не настолько зрелищны.

К примеру, дальнобойные удары спецназа Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины за 2025 год нанесли ущерб ключевым элементам системы противовоздушной обороны России на сумму около четырех миллиардов долларов. В частности, зафиксировано уничтожение систем С-300, С-350, С-400, зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", "Бук-М2", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", "Панцирь-С2", зенитных ракетных комплексов "Тор-М1", "Тор-М2", "Тор-М3".

Видео дня

Да, это не производит такого впечатления на "широкую публику", как российские удары по украинской энергетике. Но что для нас важнее?

Очевидно, Украина не может себе позволить воевать с россиянами "по-русски", то есть, не считаясь с потерями и расходами. Как только Украина начинает пытаться действовать так, это просто приводит к потере ценных ресурсов. И все.

Как каждый украинец, я мечтаю о блэкаутах в Москве и других крупных российских городах.

Это, пожалуй, даже могло бы оказать какое-то влияние на россиян... Но было бы оно определяющим? Ну, реально, неужели в таком случае путинский режим сразу бы пал? Оснований так думать нет.

Ресурсы у нас ограничены. И использовать их нужно максимально эффективно. Чтобы ничего не "терялось" по дороге. А для этого сначала нужно методично "прореживать" вражескую ПВО. Иначе ничего никогда не будет.

Программа, которую недавно описал новый министр обороны Федоров, возможно, не выглядит "ура-победной". И непонятно, насколько все пойдет так, как запланировано. В конце концов, остается и вопрос ресурсов... Но программа понятна: убивать больше россиян, чем те мобилизуют у себя, а свое небо прикрывать самыми дешевыми массовыми средствами с ИИ. И если это удастся, это будет весомый шаг к победе.