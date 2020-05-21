По улицам оккупированного Донецка ездит военная техника - СМИ
08:58, 21 мая 2020Война
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Боевики заявляют о мобилизации своих сил, отмечают журналисты.
Вооружение и боевая техника оккупантов переведена в боевое состояние / Тelegram/Типичный Донецк
На улицах оккупированного Донецка замечена военная техника. Кроме этого, ограждают все военные части в городе.
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Об этом сообщают "Новости Донбасса". По информации журналистов, боевики, находящиеся на полигонах и в районах учения, возвращены в свои гарнизоны, а личный состав отозван из отпусков и командировок. Вооружение и боевая техника оккупантов переведена в боевое состояние.
Ранее главы формирований "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о приведении вооруженных сил группировок "ЛНР" в боевую готовность.
Как сообщал УНИАН, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявлений боевиков.
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