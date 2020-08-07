Зеленский проверил соблюдение перемирия на Донбассе (фото)

Украинские военные рассказали президенту, что сейчас ситуация на их участках линии фронта спокойная.

Во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Украинские военные рассказали президенту, что сейчас ситуация на их участках линии фронта спокойная.

"Для нас сейчас это дико, что тишина происходит. Мы все здесь люди мотивированные, которые хотят освободить свою страну как политическим путем ... А если не получится политическим, то военным. Мы назад отступать не будем. Мы на передовой, а вы уже на политическом фронте", - сказал один из украинских бойцов.

Зеленский заявил, что достижение перемирия является важнейшим пунктом договоренностей "нормандского саммита" в Париже.

Также он отметил, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары. "Поэтому сегодня ВСУ могут отвечать, но стараются не поддаваться на регулярные провокации", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСто на сто: в ОП рассказали о подготовке нового обмена пленными между Украиной и ОРДЛО

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В первые сутки перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны контролируемых Россией боевиков, российские наемники совершают провокационные выстрелы почти каждый день.

В то же время сегодня, с начала суток 6 августа, обстрелов на Донбассе не зафиксировано. Одиннадцатые сутки подряд среди личного состава Объединенных сил нет боевых потерь и ранений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram