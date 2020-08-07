Зеленский хочет объехать всю линию фронта на Донбассе

Президент подчеркнул, что на Донбассе никто ничего не собирается сдавать, у Украины действительно сильная и мощная армия.

Президент Украины Владимир Зеленский в течение 6 августа проехал более 100 километров линии фронта на Донбассе и планирует за сегодня, 7 августа, ознакомиться с состоянием украинских военных по всей линии разграничения.

Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ в Марьинке Донецкой области. Трансляцию мероприятия вел Офис президента в Facebook.

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Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ в Марьинке Донецкой области. Трансляцию мероприятия вел Офис президента в Facebook.

«В течение этих двух дней мы используем время, чтобы посмотреть состояние наших военных вдоль всей контактной линии, поэтому действительно мы проехали более 100 км вдоль контактной линии. Ели с ребятами, ночевали вместе... Сегодня будем ездить еще до 8 или 9 вечера, затем ночью будем возвращаться в Киев. По нашим планам, я хочу, думаю, что за два раза объеду все важные объекты, там все наши военные - они и являются нашим приоритетом..., все 410 километров линии (столкновения на Донбассе - УНИАН)», - заявил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что во время поездки переночевал вместе с украинскими военными «в небольшом доме, там наши ребята находятся». «Мы вместе поели, пообщались», - сказал президент.

По его словам, ситуация на Донбассе полностью контролируемая. Зеленский выразил благодарность украинским военным за то, что «действительно сохраняется режим тишины с нашей стороны и все под контролем».

«Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная мощная армия. Уважаем ее. Мы боремся за Украину, мы боремся за таких героев, чтобы они действительно возвращались живыми», - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что для него очень важно увидеть всё собственными глазами и пообщаться с людьми.

«Чтобы понять всё происходящее, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, с людьми кушать, жить, скажу откровенно, иногда выпить... Я, в принципе, так и делаю», - отметил Зеленский.

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