Такая схема дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой, говорит Артем Мороз из Brave1.

Украина позволит иностранным производителям вооружений испытывать свое новейшее оружие сразу на поле боя в войне, которую продолжает вести Россия. Об этом, как пишет Reuters, сообщила финансируемая государством украинская платформа Brave1.

Так, запускается схема "Испытания в Украине", согласно которой компании могут прислать свои разработки в Украину, провести онлайн-тренинги по их применению и затем ждать отчеты о применении этого оружия непосредственно на поле боя.

"Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой", – пояснил в интервью агентству руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.

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По его словам, эта схема вызывает большой интерес. Однако он не называл компаний, которые согласились принять участие в проекте, и отказался раскрывать детали о функционировании схемы.

При этом Мороз добавил, что платформа Brave1 составила список военных технологий, которые хотела бы испытать. Одним из приоритетов является противовоздушная оборона

"У нас есть перечень приоритетов. Один из них – противовоздушная оборона: новые средства противовоздушной обороны, перехватчики беспилотников, системы с искусственным интеллектом, все решения против скользящих бомб", – пояснил он.

Reuters также отметило, что среди приоритетов Украины есть системы электронного профилирования на земле, передовые системы управления огнем или ИИ-наведение для повышения точности гаубиц.

Новое вооружение в войне РФ против Украины

Война в Украине стала толчком для разработки новых средств. В частности, появились безэкипажные катера. Эти морские дроны принесли довольно весомые результаты, ведь с их помощью было поражено немало российских кораблей и Крымский мост. Более того, морские дроны "засветились" и в операциях, где была поражена российская авиация.

Активно изготавливаются и другие дроны – как ударные, так и разведывательные. Также в Украине разрабатывают баллистическую ракету, дроны-перехватчики и другие средства.

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