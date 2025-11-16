Россияне привлекают к боям огромное количество пехоты.

До зимы российские захватчики будут пытаться закрепиться в Покровске и Мирнограде Донецкой области. Такое заявление сделал начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко.

В эфире телеканала "Киев24" младший лейтенант с позывным "Одесса" отметил, что сейчас враг в основном находится в лесистой местности. Однако с наступлением морозов противника будет легко выбить оттуда.

"То количество пехоты, которую они направляют сейчас, огромное. Ее меньше не становится", – пояснил он.

По словам военного, ежедневно на том направлении уничтожаются сотни оккупантов. Однако постоянно враг подтягивает новые силы.

"Постоянно приезжают зеки разного рода, новые полки заходят. Морская пехота начала больше активничать именно на Покровском, Мирноградском, Добропольском выступе. Мы видим, как противник пытается привлечь как можно больше ресурсов, чтобы пройти как можно глубже, закрепиться до зимы, дойти до населенных пунктов", – акцентировал Гриценко.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 15 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 164 боевых столкновения. Больше всего – на Покровском направлении. Там враг 52 раза атаковал украинские позиции.

В то же время глава Луганской ОВА Алексей Харченко сообщил, что на оккупированной Луганщине россияне мобилизовали первых резервистов. В Минобороны РФ их обещали готовить для охраны инфраструктурных объектов. Однако их сразу направили в учебные центры.

