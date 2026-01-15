РФ продолжает уничтожать энергетику Украины: в Минэнерго рассказали, где ситуация наиболее сложная

В ночь на четверг, 15 января, российские оккупанты снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии у потребителей, сообщает Министерство энергетики Украины.
Из-за нового удара врага были обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях. Также семь населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях остаются без света из-за сложных погодных условий.
Самая сложная ситуация со светом в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют аварийные отключения, поэтому почасовые графики не работают. Ремонтные работы в Киеве и области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия, уверяют энергетики.
Также аварийные отключения применены и в Одесской области, где продолжают ликвидировать последствия российских обстрелов.
Потребители в прифронтовых и приграничных территориях остаются долгосрочно обесточенными в результате боевых действий. Ремонтные работы осложнены постоянными боевыми действиями.
В целом в большинстве регионов Украины действуют почасовые графики подачи света для потребителей, а также ограничения мощности для промышленности. Энергетики в очередной раз призывают к рациональному использованию электроэнергии.
Ситуация в энергосистеме Киева – последние новости
Новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль раскритиковал столичные власти за недостаточную подготовку к российским обстрелам во время зимних холодов. По его словам, Киев был совершенно не готов к возможным вызовам.
По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, властям на всех уровнях "абсолютно возможно было подготовить" альтернативные источники для предотвращения критической ситуации с энергообеспечением столицы.