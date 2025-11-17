Первые дроны, с которых началась история "Ахиллеса" как полка беспилотных систем, бойцам передал Владимир Кличко.

На сегодня 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" 90% финансирования получает от государства за счет налогов и международной поддержки. Еще 10% - это прямые донаты от украинцев. Но в начале 2022 года все было наоборот. Об этом рассказали командир полка Юрий Федоренко и его заместитель Олесь Маляревич.

"После того как мы вошли в проект "Линия дронов", 90% финансирования – это миллиарды гривен! – выделяются за счет госфинансирования, за счет налогов украинцев, а также за счет поддержки наших партнеров. И 10% – это прямые донаты от украинского народа. Но в размере полка эти 10% – это миллионы гривен. Есть номенклатуры средств, боеприпасов, дронов, которые мы централизованно получаем от государства. И есть те, которые мы покупаем самостоятельно. Кстати, закупать напрямую – это инициатива президента Зеленского", – рассказал Юрий Федоренко.

Однако в начале полномасштабного вторжения военные были отрезаны от обеспечения и получали оружие и дроны через знакомых и неравнодушных людей. В частности, как рассказал заместитель командира полка "Ахиллес" Олесь Маляревич, оружие удалось получить на одном из складов Министерства внутренних дел, лишь показав паспорт гражданина Украины.

"В первый день нам выдали каждому по автомату, 4 магазина и по 120 патронов. Уже на следующий день мы выдвинулись в Киевскую область и поняли, что с таким количеством оружия мы ничего в принципе сделать не сможем, потому что мы были отрезаны от любых поставок. Я вышел через знакомых на склады МВД, которые в то время активно расформировывались, потому что была угроза их уничтожения. Представьте себе гражданский человек, который приезжает только со своим паспортом и получает два буса оружия", - рассказал Олесь Маляревич.

А первые дроны, с которых началась история "Ахиллеса" как полка беспилотных систем, бойцам передал Владимир Кличко.

"Владимир Кличко передал нам в Киеве 2 "мавика". Я принял их, потому что как кинематографист я понимал, что этим можно что-то снимать с воздуха. Привез их на наши позиции. Это было в 300 метрах от россиян. Через два дня мы этими "мавиками" воспользовались и нашли 3 танка. С этого, можно сказать, началась история артиллерийской аэроразведки "Ахиллеса", – отметил Олесь Маляревич.

Напомним, "Ахиллес" был сформирован добровольцами 24 февраля 2022 года как стрелковая рота 128 батальона 112 бригады ТрО. Позже рота превратилась в роту ударных БпАК, а затем в батальон, который в январе 2025 года был масштабирован в отдельный полк. Основные задачи – аэроразведка, а также огневое поражение сил и средств противника с помощью широкого спектра беспилотных комплексов. Подразделение участвовало в боях за Киев, контрнаступлении на Харьковщине, а также в боях в Донецкой области, в частности за Бахмут и Купянск. Благодаря своей эффективности полк стабильно входит в топ-подразделения Сил обороны Украины.