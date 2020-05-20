На Донбассе ранены трое оккупантов, потерь среди украинских бойцов нет

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим тишины.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

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По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "схид" недалеко от Богдановки, Красногоровки, а также дважды возле населенных пунктов Тарамчук и Водяное противник применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщается, все нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" враг осуществлял с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так по защитникам Новотошковского оккупанты дважды вели огонь из минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин. Рядом с Крымским российские вооруженные формирования также задействовали 120 мм минометы – 15 мин.

Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

На все случаи агрессивных действия российских наемников подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность.

По данным разведки, 19 мая наши воины ранили трех российских оккупантов.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" вели огонь из 120 мм минометов неподалеку Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие около Богдановки.