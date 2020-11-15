Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В течение текущих суток, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Так, на участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет, добавили в штабе.

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Автор: Тамара Отовская