С начала суток оккупанты применили стрелковое оружие / фото УНИАН
В течение текущих суток, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
«Так, на участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие», - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет, добавили в штабе.
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