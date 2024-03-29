О его строительстве свидетельствуют спутниковые снимки.

В оккупированном Крыму Россия, вероятно, занялась постройкой объекта для "СВО". Неладное подозревают аналитики, ссылаясь на картинку спутниковых снимков.

В частности, мониторинговая группа "Крымский ветер" пишет, что его строят у трассы между Красноперекопском и селом Ишунь (север полуострова).

Там предположили, что объект может иметь для России военное значение.

"Вполне возможно, что военный. Кто знает подробности или снял фото/видео - пишите", - акцентируют там.

Чуть позже один из украинцев сообщил проекту, что это может быть водоочистное сооружение. Как известно, после подрыв Каховской ГЭС на полуострове усугубилась проблема с наличием жизненно необходимого ресурса - чистой воды.

Проблема с водой в Крыму

Россия осуществила подрыв Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. В этот же день в крымской Керчи исчезла вода. Оккупационная власть РФ пыталась спасти ситуацию подвозом воды с других частей Крыма. Проблему комментировал гауляйтер Сергей Аксенов, заверяя, что после действий РФ риска подтопления полуострова нет.

Как известно, из-за эко-катастрофы на ГЭС в Северо-Крымский канал перестала поступать вода. Россия до сих пор не решила проблему. В марте гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил о планах РФ его переоборудовать в озера или пруды.

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