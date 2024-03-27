Оккупанты хотят превратить его в озера или пруды.

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские захватчики хотят частично переоборудовать Северо-Крымский канал.

В эфире пропагандистского телеканала "Россия-24" он заявил, что подземные воды "нужно поднять на поверхность и сохранить". Теперь захватчики планируют превратить канал в озера или пруды.

"Поэтому Северо-Крымский канал мы планируем частично переоборудовать в озера или пруды, в которых будет сохраняться вода, потом которую можно использовать для орошения земли", - сказал Сальдо.

Разрушение Каховской ГЭС: последствия

Напомним, еще в начале полномасштабной войны российские оккупационные войска возобновили подачу воды в Северо-Крымский канал.

Прошлым летом, в ночь на 6 июня, захватчики взорвали плотину Каховской гидроэлектростанция. Это привело к массовому затоплению домов и смертям украинцев. Также разрушение ГЭС стало крупной экологической катастрофой.

Кроме того, после этого в Северо-Крымский канал перестала поступать вода. Эксперты отмечали, что это лишило оккупированный полуостров важного источника водоснабжения.

Секретать Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что подрыв ГЭС навсегда закрыл вопрос поставки воды на полуостров.

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