Между тем, гауляйтеры уверяют, что запасов воды якобы достаточно.

В Керчи (временно оккупированный Крым) уже начались проблемы из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС. В городе исчезла вода.

Как сообщают крымские партизаны, город уже без воды. Местные гауляйтеры составили графики подвоза воды в различные районы Керчи.

Между тем гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что запасов воды полуостров якобы имеет достаточно, ведь водохранилища заполнены на максимум. Риска подтопления Крыма, по словам гауляйтера, нет, но у Северо-Крымского канала будут проблемы.

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"Есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелкеть. Сейчас запасы воды в канале-около 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, сейчас имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", - заявил Аксенов.

РФ взорвала Каховскую ГЭС - последние новости

Сегодня Россия осуществила подрыв дамбы Каховской ГЭС. По данным "Укргидроэнерго" подорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

Близко 80 населенных пунктов в зоне потенциального затопления и большинство из них-временно оккупированы врагом. Эвакуацию затрудняет размытие дорог.

Президент Украины Владимир Зеленский уже собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал взрыв дамбы Каховской ГЭС экологической трагедией.

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