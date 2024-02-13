Пропаганда в школах станет еще более жесткой.

В Государственной думе РФ предложили 24 февраля провести в российских школах мероприятия, посвященные годовщине начала полномасштабной войны против Украины.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову ввести в школах "День начала "СВО", на котором детям будут рассказывать, почему РФ воюет против Украины. Также в этот день в школы хотят пригласить ветеранов преступной войны.

Если ветераны-захватчики не смогут прийти, то российским школьникам будуть показывать видеоролики, посвященные войне. Детям хотят рассказать пропагандистскую версию истории, целей и задач войны против украинцев, чтобы те росли "в духе патриотизма и любви к Отечеству".

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Пропаганда в школах РФ: последние новости

Осенью CNN отмечало, что российские образовательные учреждения становятся все более милитаризованными: на детей надевают форму, заставляют учиться стрелять и рыть окопы, а также приводят на уроки ветеранов войны против Украины.

Так, в Московской области школьники посетили "урок мужества", на котором им предложили "поиграть" в инсталляции Коломенского военного госпиталя с окровавленными манекенами.

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