Сенаторы США осудили российские обстрелы по Украине на Рождество

Они отметили, что российский диктатор не согласился на предложенное рождественское перемирие, что указывает, что он не заинтересован в мире.

Группа американских сенаторов обнародовала совместное заявление относительно российских ударов по мирным городам Украины, которые привели к жертвам среди населения в то время, как христиане по всему миру отмечают Рождество. Их заявление обнародовал Комитет Сената по вопросам международных отношений.

Член Сенатского комитета по международным отношениям Джин Шахин, а также сенаторы Том Тиллис, Джеки Розен, Джон Баррассо, Крис Куонс, Ангус Кинг, Джерри Моран, Джеф Меркли и Крис Ван Холлен осудили жестокие атаки России на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецкую область и Кривой Рог, которые были совершены против невинных украинцев, собравшихся, чтобы отпраздновать Рождество со своими близкими и в молитве.

В заявлении отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на рождественское перемирие, однако российский диктатор Владимир Путин отказался прекратить огонь на время праздника.

Видео дня

Добавляется, что вместо этого Путин приказывает своим солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства.

"Даже для стран, находящихся в состоянии войны, существует давняя традиция рождественского перемирия, в том числе, в частности, во время Первой мировой войны. Сегодняшнее решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является трезвым напоминанием для всех нас: Путин - безжалостный убийца, который не заинтересован в мире и которому нельзя доверять", - говорится в заявлении сенаторов США.

Американские политики заявили, что солидарны с украинцами, которые празднуют Рождество в сложнейших условиях.

"Вера украинцев - сила, более сильная, чем зло, развязанное сегодня Кремлем", - говорится в их заявлении.

Российские атаки по Украине на Рождество: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на Рождество, в четверг, 25 декабря, в полдень российские оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что в результате удара разрушены магазины. Он также заявил о погибшем мужчине, еще два человека получили ранения. Известно, что это был 47-летний работник рынка, который находился на работе. Глава Херсонской МВА Ярослав Шанько отметил, что российские оккупанты прекрасно знали, что в этот момент на рынке будет много людей.

Также мы писали, что накануне Рождества, в Сочельник, 24 декабря, российские оккупационные войска наносили удары по объектам критической инфраструктуры Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил днем, что Россия нанесла удар по ТЭЦ в пригороде, что сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. По словам Терехова один человек погиб, также есть раненые.

Вас также могут заинтересовать новости: