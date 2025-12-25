'Кровавое Рождество': армия РФ обстреляла людный рынок Херсона

В ГВА утверждают, что российские военные хорошо знали, что там много людей.

Армия РФ нанесла удар по рынку в центре Херсона, в результате атаки погиб человек, разрушены магазины. Об этом рассказал руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"В полдень на Рождество российские террористы массированно обстреляли центр города Херсона. Посреди дня оккупанты цинично ударили по рынку, где люди готовились к празднику. В результате многочисленных "прилетов" разрушены торговые "точки", - рассказал чиновник.

В результате удара погиб 47-летний работник рынка, который в тот момент был на рабочем месте.

Видео дня

Об ударе также сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

"Российские оккупанты устроили в Херсоне кровавое Рождество", - подчеркнул он.

Как уточнил Шанько, вражеская армия ударила по Центральному рынку, пожар, возникший в результате этой атаки, оперативно потушили спасатели. Начальник ГВА утверждает, что военные страны-агрессора хорошо знали, что в это время здесь много людей - продавцов, покупателей, просто прохожих. Россияне, добавил Шанько, не впервые бьют по рынку, пытаясь убить или покалечить как можно больше херсонцев, уничтожить их бизнес, рабочие места, возможность кормить семьи.

В пресс-службе Херсонской областной прокуратуры отметили, что удар был осуществлен 25 декабря около 12:20. Кроме погибшего мужчины, по предварительной информации, ранения получили два человека. Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 декабря армия РФ атаковала дронами Одесскую область, в частности объекты портовой и промышленной инфраструктуры, также поврежден ряд административных зданий и столовая. Из-за атаки погиб гражданский человек - 57-летний мужчина, ранены еще двое гражданских - 48-летний и 68-летний мужчины.

По данным АМПУ, ночью враг поразил объекты в Черноморске и на территории одного из портовых терминалов. В общем, кроме погибшего, есть четверо раненых. Получили повреждения здание контрольно-пропускного пункта, административное здание и транспорт.

Вас также могут заинтересовать новости: