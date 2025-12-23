Судно, перевозившее под флагом Ливана украинскую сою, повредило взрывной волной.

Российская армия наносит массированные удары по украинским морским портам - в Одессе повреждено гражданское судно под флагом Ливана, а в Ренийском порту - административные здания и инфраструктура.

Как сообщили в государственном предприятии "Администрация морских портов Украины", Россия не прекращает круглосуточные атаки.

"Очередные тяжелые сутки для украинских портов - враг снова бьет по инфраструктуре. В Одесском порту взрывной волной повреждено гражданское судно под флагом Ливана. Оно перевозило украинскую сою. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметили в госпредприятии.

Также в Ренийском порту повреждены административные здания и портовая инфраструктура.

"Все службы привлечены к ликвидации последствий атак. Работа продолжается непрерывно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС сообщили, что в течение нескольких дней ликвидировали пожар на промышленном предприятии, спровоцированный российской атакой. По данным спасателей, враг пять раз атаковал объект, что наносило новые разрушения и увеличивало масштаб пожара. Как отмечают в ГСЧС, обошлось без пострадавших. К ликвидации этого пожара привлекались более 100 спасателей.

Источник в правоохранительных органах уточнил УНИАН, что речь идет о масштабном пожаре в районе порта "Пивденный", где загорелись, в частности, контейнеры с маслом.

В соцсетях сообщалось, что после дроновой атаки по порту "Пивденный", которую РФ осуществила утром 20 декабря, из-за попадания в резервуары в пригороде Одессы дорогу залило маслом. На обнародованном видео можно увидеть, как масло течет по улице.

Атаки по портам Одесской области

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщал, что утром 20 декабря была зафиксирована очередная атака по порту "Пивденный", где произошли попадания в резервуары.

В ночь на 22 декабря РФ атаковала ударными беспилотниками критическую инфраструктуру в Одессе и области. По данным Кулебы, под обстрелами были порты и объекты энергетики Одесской области. В частности, в порту "Южный" в результате удара возник пожар - загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

Вас также могут заинтересовать новости: