Российские оккупанты разрушили жилой дом во время минометного обстрела Широкино (фото)

Кроме того, сегодня российские наемники разместили свои артиллерийские системы непосредственно в населенном пункте, рядом с домами мирных жителей в пригороде Горловки.

Во время минометного обстрела, который боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации осуществили вчера вечером по Широкино, разрушен жилой дом.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте такжеБоевики на Донбассе обстреливали из артиллерийских систем позиции ООС в районе Луганского (видео)

"Несмотря на многочисленные заявления представителей оккупационных властей об их заботе о жителях Донбасса и стремлении к миру, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и международным гуманитарным правом. В частности, вчера, 12 июня, около 20:00 российские наемники из временно оккупированной Саханки открыли огонь из минометов калибра 82 мм по Широкино. Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома. Информация о наличии пострадавших граждан в результате вражеского обстрела уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня утром, 13 июня, оккупанты разместили свои артиллерийские системы непосредственно в населенном пункте, рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского в пригороде Горловки.

"Прикрыв себя гражданским населением как живым щитом, вражеские артиллеристы выпустили 50 снарядов калибра 122 мм по украинским защитникам Луганского. Совершенно очевидно, что целью было заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей", - отмечается в сообщении.

В штабе ООС также отметили, что таким образом террористы в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили откровенное игнорирование Минских договоренностей и международного гуманитарного права.

Как сообщал УНИАН, 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Крымское и Широкино.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram